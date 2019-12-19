Уголовное дело дагестанца, сбывавшего фальшивые купюры в Сургуте, направлено в суд

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-19T09:24:51+03:00

У него изъято более двух сотен поддельных банкнот. Фото прокуратуры ХМАО.

У него изъято более двух сотен поддельных банкнот

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Следствие занялась уголовным делом 36-летнего жителя Дагестана, обвиненного по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов».

Прокуратура ХМАО отмечает, что обвиняемый в ноябре 2016 года организовал доставку фальшивых денег своему знакомому из Дагестана в Сургут. Злоумышленник сбывал поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей в различных торговых точках Югры.

Он успел сбыть восемь купюр. После чего его задержала полиция. Правоохранители изъяли у него еще 200 поддельных денежных купюр. В июле 2019 года фальшивомонетчика наконец нашли в Дагестане и заключили под стражу.

Материалы дела направлены в суд. Статья обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Еще четыре его соучастника с октября 2018 уже отбывают наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU