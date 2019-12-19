2019-12-19T09:24:51+03:00
Происшествия

Уголовное дело дагестанца, сбывавшего фальшивые купюры в Сургуте, направлено в суд

У него изъято более двух сотен поддельных банкнот
Руслан Савинов
Поделиться:
У него изъято более двух сотен поддельных банкнот. Фото прокуратуры ХМАО.У него изъято более двух сотен поддельных банкнот. Фото прокуратуры ХМАО.
Изменить размер текста:

Следствие занялась уголовным делом 36-летнего жителя Дагестана, обвиненного по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов».

Прокуратура ХМАО отмечает, что обвиняемый в ноябре 2016 года организовал доставку фальшивых денег своему знакомому из Дагестана в Сургут. Злоумышленник сбывал поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей в различных торговых точках Югры.

Он успел сбыть восемь купюр. После чего его задержала полиция. Правоохранители изъяли у него еще 200 поддельных денежных купюр. В июле 2019 года фальшивомонетчика наконец нашли в Дагестане и заключили под стражу.

Материалы дела направлены в суд. Статья обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Еще четыре его соучастника с октября 2018 уже отбывают наказание.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Нижневартовска задержан за хранение гашиша
Мультимедийный комплект «Герои Отечества. XX век» презентовали югорчанам для повышения патриотизма
Двое вартовчан и жительница Советского района лишились денег при покупке техники в интернете
В Сургуте появятся сразу шесть быстровозводимых спортивных комплексов
Проведена уникальная экстренная операция по лечению аневризма аорты в Югорске
В Югре развивают первичную медико-санитарную помощь
За текущий год расширилась система кадетского воспитания молодежи в автономном округе
При управлении госимуществом ХМАО не выявлено фактов коррупции
На дорогах Югры стало меньше пьяных водителей
Уголовное дело дагестанца, сбывавшего фальшивые купюры в Сургуте, направлено в суд
В Нефтеюганском районе все желающие могут приобщиться к активному образу жизни
Все школы автономного округа окончательно перешли на цифровой формат
Ради спорткостюма и аккумулятора два жителя Югры пошли на преступление
В ХМАО введены в эксплуатацию почти два десятка ледовых переправ
Вартовец осужден за наркосбыт в крупном размере
В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура»
Жителя Кондинского района осудят за двойную попытку подкупить гаишника