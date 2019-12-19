2019-12-19T09:21:16+03:00
Общество

В Нефтеюганском районе все желающие могут приобщиться к активному образу жизни

Спортом и творчеством жители муниципалитета занимаются независимо от возраста и состояния здоровья
Лидия Шумкова
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Каждый третий житель муниципалитета регулярно занимается физкультурой и спортом. Фото с сайта dumahmao.ruКаждый третий житель муниципалитета регулярно занимается физкультурой и спортом. Фото с сайта dumahmao.ru
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В Пойковском в Центре культурных и социальных программ состоялся спортивный фестиваль среди старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья Нефтеюганского района. Порядка 60-ти любителей активного досуга выявили сильнейшего в боулинге, дартсе и бильярде, а также продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе, посвященном предстоящим новогодним праздникам.

Приветствия участникам мероприятия направили депутат окружной думы Владимир Семенов и глава Нефтеюганского района Галина Лапковская. Руководитель муниципалитета в своем приветствии пожелала спортсменам веры в свои силы, оптимизма и праздничного настроения, а окружной парламентарий подчеркнул, что активный досуг – это путь к долголетию.

- Ваше участие в спортивных состязаниях - это огромная заявка о своей активной жизненной позиции, желании двигаться вперед и добиваться поставленной цели. Вы вовлечены в общественную жизнь, проявляете себя в творчестве и спорте, доказывая себе и окружающим, что движение – это путь к долголетию, - отметил значимость события депутат.

Активный досуг старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья входит в число приоритетов органов муниципальной и региональной власти округа. Так, спортивная составляющая фестиваля, который был организован совместными усилиями районного общества инвалидов и физкультурно-спортивного объединения «Атлант» прошла в рамках реализации регионального проекта «Спорт – как норма жизни», являющегося частью нацпроекта «Демография». Творческая часть конкурса была реализована в рамках проекта «Жизнь продолжается, и она прекрасна», с которым районное общество инвалидов, как социально ориентированное НКО, выиграло конкурс президентских грантов 2019 года. Он является логическим продолжением предыдущих проектов, направленных на адаптацию инвалидов в социуме, реализованных общественной организацией в предыдущие годы.

Стоит добавить, что каждый третий житель муниципалитета регулярно занимается физкультурой и спортом. Благодаря развитой инфраструктуре и насыщенной спортивной повестке создаются условия для приобщения всех желающих к активному образу жизни, независимо от возраста и состояния здоровья.

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