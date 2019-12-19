Все школы автономного округа окончательно перешли на цифровой формат

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-19T09:10:29+03:00

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Органы власти ХМАО провели ребрендинг «Цифровой образовательной платформы 4.0» в рамках нацпроекта «Образование», пилотируемой в школах округа в течение последних двух лет. По информации администрации Ханты-Мансийска, теперь система называется - «Цифровая образовательная платформа Югры» и включает еще больше модулей.

- В настоящее время платформа развивается, на нее заводятся дополнительные возможности. Сейчас на ней представлен новый формат электронного журнала и дневника. Учитель может давать индивидуальные задания каждому ученику, включать дополнительные ресурсы. Это полезно на время актировок – учитель может сам разработать урок и адресовать его одному обучающемуся либо всему классу, - рассказала учитель русского языка и литературы Гимназии №1 Ханты-Мансийска Ольга Тыщенко.

В личном кабинете цифрового сервиса родитель может посмотреть портфолио ребенка и дополнить его сам.

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ИСТОЧНИК KP.RU