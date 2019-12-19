2019-12-19T09:10:29+03:00
Общество

Все школы автономного округа окончательно перешли на цифровой формат

Это стало возможным благодаря обновленной «Цифровой образовательной платформе Югры»
Руслан Савинов
Поделиться:
Все школы автономного округа окончательно перешли на цифровой формат. Фото администрации Ханты-Мансийска.Все школы автономного округа окончательно перешли на цифровой формат. Фото администрации Ханты-Мансийска.
Изменить размер текста:

Органы власти ХМАО провели ребрендинг «Цифровой образовательной платформы 4.0» в рамках нацпроекта «Образование», пилотируемой в школах округа в течение последних двух лет. По информации администрации Ханты-Мансийска, теперь система называется - «Цифровая образовательная платформа Югры» и включает еще больше модулей.

- В настоящее время платформа развивается, на нее заводятся дополнительные возможности. Сейчас на ней представлен новый формат электронного журнала и дневника. Учитель может давать индивидуальные задания каждому ученику, включать дополнительные ресурсы. Это полезно на время актировок – учитель может сам разработать урок и адресовать его одному обучающемуся либо всему классу, - рассказала учитель русского языка и литературы Гимназии №1 Ханты-Мансийска Ольга Тыщенко.

В личном кабинете цифрового сервиса родитель может посмотреть портфолио ребенка и дополнить его сам.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Нижневартовска задержан за хранение гашиша
Мультимедийный комплект «Герои Отечества. XX век» презентовали югорчанам для повышения патриотизма
Двое вартовчан и жительница Советского района лишились денег при покупке техники в интернете
В Сургуте появятся сразу шесть быстровозводимых спортивных комплексов
Проведена уникальная экстренная операция по лечению аневризма аорты в Югорске
В Югре развивают первичную медико-санитарную помощь
За текущий год расширилась система кадетского воспитания молодежи в автономном округе
При управлении госимуществом ХМАО не выявлено фактов коррупции
На дорогах Югры стало меньше пьяных водителей
Уголовное дело дагестанца, сбывавшего фальшивые купюры в Сургуте, направлено в суд
В Нефтеюганском районе все желающие могут приобщиться к активному образу жизни
Все школы автономного округа окончательно перешли на цифровой формат
Ради спорткостюма и аккумулятора два жителя Югры пошли на преступление
В ХМАО введены в эксплуатацию почти два десятка ледовых переправ
Вартовец осужден за наркосбыт в крупном размере
В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура»
Жителя Кондинского района осудят за двойную попытку подкупить гаишника