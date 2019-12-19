Ради спорткостюма и аккумулятора два жителя Югры пошли на преступление

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-19T08:56:53+03:00

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Накануне в Березово молодой человек похитил спорткостюм, а в Сургуте уже другой мужчина утащил аккумуляторную батарею. Об этих случаях приводит информацию пресс-служба УМВД по ХМАО.

В Березово 20-летний подозреваемый из квартиры одного из домов на улице Разведчиков открыто похитил у 18-летнего парня спортивный костюм. Цена вещи - 2000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Вор под подпиской о невыезде.

В Сургуте оперативники УМВД установили подозреваемого, который путем свободного доступа похитил из автомобиля аккумуляторную батарею. Сумма ущерба составила 4000 рублей. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. На данный момент похититель находится в изоляторе временного содержания.

Всего за прошедшие сутки в Югре произошло 45 преступлений. Из них уже раскрыто 36. Выявлено 3881 правонарушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU