Вартовец осужден за наркосбыт в крупном размере
Нижневартовский городской суд признал виновным 21-летнего местного жителя в совершении преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
Прокуратура по ХМАО отмечает, что подсудимый получил для перепродажи наркотик «синтетику» массой почти 54 грамма. Часть он спрятал в многочисленных тайниках-закладках, другую - хранил при себе для дальнейшей продажи.
Вартовца задержала полиция после размещения очередной закладки. Все наркотики изъяты из незаконного оборота.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере сто тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU