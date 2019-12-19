СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-19T08:28:19+03:00

Вартовец осужден за наркосбыт в крупном размере. Фото прокуратуры ХМАО.

Ему определили длительный тюремный срок и штраф

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Нижневартовский городской суд признал виновным 21-летнего местного жителя в совершении преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Прокуратура по ХМАО отмечает, что подсудимый получил для перепродажи наркотик «синтетику» массой почти 54 грамма. Часть он спрятал в многочисленных тайниках-закладках, другую - хранил при себе для дальнейшей продажи.

Вартовца задержала полиция после размещения очередной закладки. Все наркотики изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере сто тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU