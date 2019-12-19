В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура»
В Югорске ведется набор в группу реабилитации по программе физкультурно-оздоровительной направленности «Адаптивная физическая культура». Информацию об этом предоставляет центр адаптивного спорта Югры.
В занятиях могут участвовать люди любого возраста с нарушениями слуха, зрения, задержками развития, поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП.
Занятия направлены на коррекцию дефектов физического развития, а также укрепление здоровья. Спортивно одаренные дети получат шанс продолжить спортивную подготовку.
Занятия проводятся абсолютно бесплатно. По всем вопросам можно обращаться в отдел по развитию адаптивного спорта города Югорска: 8 (34675) 7-51-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU