2019-12-19T08:17:01+03:00
Общество

В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура»

Она поможет детям и взрослым с серьезными нарушениями здоровья
Руслан Савинов
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В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура». Фото центра адаптивного спорта Югры.В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура». Фото центра адаптивного спорта Югры.
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В Югорске ведется набор в группу реабилитации по программе физкультурно-оздоровительной направленности «Адаптивная физическая культура». Информацию об этом предоставляет центр адаптивного спорта Югры.

В занятиях могут участвовать люди любого возраста с нарушениями слуха, зрения, задержками развития, поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП.

Занятия направлены на коррекцию дефектов физического развития, а также укрепление здоровья. Спортивно одаренные дети получат шанс продолжить спортивную подготовку.

Занятия проводятся абсолютно бесплатно. По всем вопросам можно обращаться в отдел по развитию адаптивного спорта города Югорска: 8 (34675) 7-51-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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