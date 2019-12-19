СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-19T08:17:01+03:00

В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура». Фото центра адаптивного спорта Югры.

Она поможет детям и взрослым с серьезными нарушениями здоровья

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В Югорске ведется набор в группу реабилитации по программе физкультурно-оздоровительной направленности «Адаптивная физическая культура». Информацию об этом предоставляет центр адаптивного спорта Югры.

В занятиях могут участвовать люди любого возраста с нарушениями слуха, зрения, задержками развития, поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП.

Занятия направлены на коррекцию дефектов физического развития, а также укрепление здоровья. Спортивно одаренные дети получат шанс продолжить спортивную подготовку.

Занятия проводятся абсолютно бесплатно. По всем вопросам можно обращаться в отдел по развитию адаптивного спорта города Югорска: 8 (34675) 7-51-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU