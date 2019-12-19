Жителя Кондинского района осудят за двойную попытку подкупить гаишника

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-19T08:02:28+03:00

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Урайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Кондинского района по статье «Покушение на дачу взятки за совершение незаконных действий».

По данным СУ СК по ХМАО, в ночь на 14 декабря он совершил ДТП: наехал на легковушке на бордюр и застрял. По телефону лихач попросил о помощи родственника, а затем, как ни в чем не бывало, выпил и лег спать. Вскоре его разбудили сотрудники ДПС. Они оформили ДТП и факт нахождения водителя пьяным.

Позднее мужчина обратился к сотруднику ГИБДД в служебном кабинете с предложением взятки в размере 55 тысяч рублей. Взяткой он хотел удалить информацию о совершенных правонарушениях из всероссийской базы данных. Затем через некоторое время он вновь пришел в кабинет к гаишнику и положил конверт с деньгами на стол. На этот раз его уже задержали за попытку взятки.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий наказывается штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом

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ИСТОЧНИК KP.RU