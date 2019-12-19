Проблема потребления снюсов детьми в Югре на депутатском контроле

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-19T06:54:27+03:00

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На рабочей встрече депутатов округа с губернатором Югры Натальей Комаровой обсуждалась проблема продажи снюсов и жевательного табака несовершеннолетним в Югре. По данным думы ХМАО, губернатор дала поручение соответствующим структурам изучить вопрос.

В округе уже начали проводить рейды по магазинам, продающим снюсы. Полиция начала проверку табачных лавок и ларьков, торгующих этой продукцией в городах и районах округа.

- Дети в Югре беспрепятственно покупают снюс в магазинах и употребляют его прямо в школах на переменах, а затем ведут себя как одурманенные. Известно, что главный компонент такой смеси – никотин, и его содержание там в несколько раз больше чем в обычной сигарете. При этом снюс вызывает очень быстрое привыкание и никотиновую зависимость, – рассказал губернатору свои опасения депутат Виктор Сысун.

Парламентарии округа активно обсуждают ужесточение мер ответственности для продавцов, реализующих табачные изделия несовершеннолетним гражданам на территории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU