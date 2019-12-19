В Урае открывают новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 06:36 2019-12-19T06:38:38+03:00

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В Урае состоится открытие новогодней елки на площади «Планета звёзд» в преддверии новогодних праздников, 20 декабря. По данным администрации Урая, будет дан старт культурным, спортивным и массовым мероприятиям.

В программе мероприятия: городской конкурс «Лига зимних волшебников», новогодний флешмоб «Точка отсчёта», фотозоны и новогодний танцпол «ICE PARTY». Начало праздничной программы в 18:00.

Кроме того, впервые в этом году урайцев ждет особенный новогодний сюрприз. 1 января ровно в 01:00 в самом центре города, на площади «Планета звезд», прогремит праздничный фейерверк.

Отметим, что создать новогоднюю атмосферу в Урае может каждый житель. Для этого достаточно поучаствовать в конкурсе «Зимняя сказка». Заявки принимаются до 23 декабря. Телефон для справок: 2-84-20. Адрес электронной почты: ogr1@urban.uray.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU