Роспотребнадзор ХМАО дал советы югорчанам, как выбрать аниматора детям на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-19T06:21:46+03:00

В списке несколько обязательных пунктов

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Роспотребнадзор ХМАО опубликовал свои советы выбора ведущего для ребенка на новогодние праздники. Памятку об этом ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

Среди советов, стало наличие у аниматора опыта в проведении детских праздников, подтвержденных фото или видеосъемкой.

Еще один полезный совет: желательно наличие педагогического или образовательного дошкольного образования у аниматора. Аниматор должен хорошо разбираться в психологии детей

И наконец, ведущий должен иметь определенный реквизит для возможности организации конкурсов и викторин на детском празднике.

Отмечается, что перед подписанием договора следует внимательно ознакомиться с его условиями, изучить предмет договора, сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору.

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ИСТОЧНИК KP.RU