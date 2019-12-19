Роспотребнадзор ХМАО дал советы югорчанам, как выбрать аниматора детям на новогодние праздники
Роспотребнадзор ХМАО опубликовал свои советы выбора ведущего для ребенка на новогодние праздники. Памятку об этом ведомство опубликовало на своем официальном сайте.
Среди советов, стало наличие у аниматора опыта в проведении детских праздников, подтвержденных фото или видеосъемкой.
Еще один полезный совет: желательно наличие педагогического или образовательного дошкольного образования у аниматора. Аниматор должен хорошо разбираться в психологии детей
И наконец, ведущий должен иметь определенный реквизит для возможности организации конкурсов и викторин на детском празднике.
Отмечается, что перед подписанием договора следует внимательно ознакомиться с его условиями, изучить предмет договора, сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору.
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ИСТОЧНИК KP.RU