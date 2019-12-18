2019-12-18T15:24:06+03:00
Происшествия

Отбывающий наказание в Сургуте получит еще один срок за ложный донос

Он пытался оклеветать сотрудника тюрьмы
Руслан Савинов
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Отбывающий наказание в Сургуте получит еще один срок за ложный доносОтбывающий наказание в Сургуте получит еще один срок за ложный доносФото: pixabay.com
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Следственный отдел Сургута возбудил уголовное дело в отношении заключенного по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления».

СУ СК по ХМАО установил, что подозреваемый, отбывая наказания в колонии, был недоволен условиями исправительного учреждения. Чтобы облегчить себе жизнь он пытался подорвать авторитет сотрудников колонии среди осужденных. Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что один из служащих тюрьмы причинил ему телесные повреждения.

Записи с камер видеонаблюдения прояснили, что подобного не происходило. Теперь сам заявитель стал фигурантом нового уголовного дела. Расследование продолжается. Недовольному арестанту вскоре грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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