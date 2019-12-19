2019-12-19T05:52:56+03:00
Общество

Погода в Югре 19 декабря: чуть потеплеет

Температура не опустится ниже -12 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 19 декабря: чуть потеплеетПогода в Югре 19 декабря: чуть потеплеетФото: pixabay.com
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В четверг, 19 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11, -16 градусов, днем -9, -14 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -12 градусов.

В Сургуте пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит -11, -12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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