Ханты-Мансийск в ожидании «Югорских россыпей»
С 20 по 22 декабря центр развития теннисного спорта Ханты-Мансийска станет местом проведения открытого регионального турнира по художественной гимнастике «Югорские россыпи». По данным спорторганизатора «ЮграМегаСпорт», перед зрителями развернутся состязания во владении мячами, скакалками, булавами, обручами и лентами.
Почти 300 спортсменок выступят в программах юношеских и взрослых разрядов, а также мастеров и кандидатов в мастера спорта. Спортсменки представят индивидуальные и групповые упражнения.
Соревнования стартуют 20 декабря в 10:00 с личного многоборья, а затем продолжатся групповыми упражнениями. Завершатся соревнования 22 декабря.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU