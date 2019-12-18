2019-12-18T14:31:25+03:00
Спорт

Ханты-Мансийск в ожидании «Югорских россыпей»

Жители смогут насладиться турниром по художественной гимнастике
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийск в ожидании «Югорских россыпей». Фото «ЮграМегаСпорт».Ханты-Мансийск в ожидании «Югорских россыпей». Фото «ЮграМегаСпорт».
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С 20 по 22 декабря центр развития теннисного спорта Ханты-Мансийска станет местом проведения открытого регионального турнира по художественной гимнастике «Югорские россыпи». По данным спорторганизатора «ЮграМегаСпорт», перед зрителями развернутся состязания во владении мячами, скакалками, булавами, обручами и лентами.

Почти 300 спортсменок выступят в программах юношеских и взрослых разрядов, а также мастеров и кандидатов в мастера спорта. Спортсменки представят индивидуальные и групповые упражнения.

Соревнования стартуют 20 декабря в 10:00 с личного многоборья, а затем продолжатся групповыми упражнениями. Завершатся соревнования 22 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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