Полицейские Мегиона выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-18T14:24:30+03:00

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За минувшую неделю полиция Мегиона усиленно проверяла места концентрации иностранных граждан в ТЦ, торговых базах, строительных площадках и иных местах. Было выявлено 21 административное правонарушение по порядку въезда либо пребывания на территории России. По данным УМВД ХМАО, в судебном порядке один иностранный гражданин выдворен за пределы РФ.

Кроме того, оперативники Мегиона выявили факты фиктивной постановки на миграционный учет гражданина Киргизии. Женщина, неоднократно нарушавшая закон, за деньги незаконно прописала его у себя. В отношении мегионки отдел дознания возбудил уголовное дело.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/750391" frameborder="0"></iframe> Миграционные выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU