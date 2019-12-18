2019-12-18T14:02:19+03:00
Общество

В Сургуте о здоровье зубов дети узнают в театре

Театрализованное представление эффективнее обычных наставлений
Руслан Савинов
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В Сургуте о здоровье зубов дети узнают в театреВ Сургуте о здоровье зубов дети узнают в театре
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Перед Новым годом волонтеры и сотрудники сургутской клинической стоматологической поликлиники № 1 провели для воспитанников центров соцпомощи театрализованное представление «Чистят зубы и ребята, и зверята».

По словам главврача поликлиники Алексея Перемотина, основная цель профилактической работы – это в игровой форме показать, как правильно ухаживать за зубами.

В роли режиссеров выступили сотрудники стоматологии, в актерском составе – волонтеры школы, планирующие стать медиками.

- На сегодняшний день важным условием продвижения идеи стоматологического здоровья является нестандартное преподнесение информации, исходящей главным образом от пациентов, в том числе, от самих детей. Ведь когда старшие дети сами, на уровне эмоционального общения, обучают младших детишек важности заботы о сохранении зубов с ранних лет и рассказывают о преодолении страхов перед посещением стоматолога, это, безусловно, эффективней, - рассказал Алексей Перемотин.

До конца декабря актеры передвижного театра посетят центр помощи детям без попечения родителей и сургутский реабилитационный центр «Добрый волшебник».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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