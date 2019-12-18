Прокуратура заставила урайскую организацию выплатить работникам долг по зарплате

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-18T13:36:01+03:00

В настоящий момент все задолженности погашены

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По обращению местного жителя прокуратура Урая проверила соблюдение трудового законодательства в одной из управляющих организаций города. Результат проверки: наличие задолженности по зарплате за сентябрь 2019 года.

По данным прокуратуры ХМАО, возбуждено дело по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы».

Виновные оштрафованы на общую сумму 40 тысяч рублей. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В итоге перед 42 работниками погашена задолженность по зарплате в размере 800 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU