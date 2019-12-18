Дело о трупе на балконе в сургутской квартире под особым контролем следователей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-18T12:49:52+03:00

Дело о трупе на балконе под особым контролем следователей Фото: pixabay.com

Как обычно: пьяная ссора привела к убийству

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Следком Сургута расследует уголовное дело по факту убийства 49-летнего мужчины.

По данным следствия, 16 декабря в правоохранительные органы обратилась сургутянка. Она сообщила, что обнаружила на балконе своей квартиры тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что погибший некоторое время проживал со своими знакомыми в квартире по проспекту Мира в Сургуте. В один из декабрьских дней во время конфликта, произошедшего из-за пьянки, женщина несколько раз смертельно ранила ножом мужчину. Совместно с сожителем она спрятала его тело на балконе, после чего продолжила употреблять алкоголь.

В настоящее время подозреваемая задержана. По уголовному делу проводятся следственные действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU