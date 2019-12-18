2019-12-18T12:49:52+03:00
Происшествия

Дело о трупе на балконе в сургутской квартире под особым контролем следователей

Как обычно: пьяная ссора привела к убийству
Поделиться:
Дело о трупе на балконе под особым контролем следователейДело о трупе на балконе под особым контролем следователейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Следком Сургута расследует уголовное дело по факту убийства 49-летнего мужчины.

По данным следствия, 16 декабря в правоохранительные органы обратилась сургутянка. Она сообщила, что обнаружила на балконе своей квартиры тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что погибший некоторое время проживал со своими знакомыми в квартире по проспекту Мира в Сургуте. В один из декабрьских дней во время конфликта, произошедшего из-за пьянки, женщина несколько раз смертельно ранила ножом мужчину. Совместно с сожителем она спрятала его тело на балконе, после чего продолжила употреблять алкоголь.

В настоящее время подозреваемая задержана. По уголовному делу проводятся следственные действия.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отбывающий наказание в Сургуте получит еще один срок за ложный донос
Подросток в Нижневартовске силой отобрал у восьмиклассника сотовый
Росздравнадзор ХМАО выявил десять аптек, снабжавших наркоманов
Ханты-Мансийск в ожидании «Югорских россыпей»
Полицейские Мегиона выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства
В Сургуте о здоровье зубов дети узнают в театре
Прокуратура заставила урайскую организацию выплатить работникам долг по зарплате
На городской площади Лянтора открылась непривычно большая горка
Виртуальный Дед Мороз добрался до соцсетей ХМАО
Новый детский сад в Когалыме разгрузит очередность детей от полутора до трех лет
Дело о трупе на балконе в сургутской квартире под особым контролем следователей
В Нижневартовске состоится фэшн-конкурс «Этно-мода»
В школах Югры со следующего года начнут открываться «Точки роста»
Югорчане продолжают лишаться своих денег из-за доверчивости
Югорские школьники развивают навыки в научно-технической и инновационной сферах