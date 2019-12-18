В Нижневартовске состоится фэшн-конкурс «Этно-мода»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-18T12:33:49+03:00

Участвуют все желающие в возрасте от 10 до 30 лет

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В центре национальных культур Нижневартовска 21 декабря состоится фэшн-конкурс «Этно-мода». Он пройдет в номинациях: «Авторский костюм», «Прикладное творчество» и модные аксессуары в стиле «Этно», «Этно-дефиле».

По информации администрации города, участниками могут стать начинающие модельеры, мастера прикладного искусства и все желающие вартовчане в возрасте от 10 до 30 лет.

Жюри будет оценивать оригинальность модели одежды, аксессуаров, использование элементов традиционного и современного народного творчества, соответствие тенденциям международной моды, оригинальность презентации костюма, взаимодействие этнических элементов и современных тенденций.

По итогам фестиваля победителей наградят дипломами и кубками. Открытие фестиваля и конкурсные просмотры пройдут 21 декабря в 12:00. Вход свободный. Дополнительная информация по телефонам: 41-44-70, 45-30-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU