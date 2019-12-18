2019-12-18T12:33:49+03:00
Общество

В Нижневартовске состоится фэшн-конкурс «Этно-мода»

Участвуют все желающие в возрасте от 10 до 30 лет
Руслан Савинов
Поделиться:
В Нижневартовске состоится фэшн-конкурс «Этно-мода»В Нижневартовске состоится фэшн-конкурс «Этно-мода»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В центре национальных культур Нижневартовска 21 декабря состоится фэшн-конкурс «Этно-мода». Он пройдет в номинациях: «Авторский костюм», «Прикладное творчество» и модные аксессуары в стиле «Этно», «Этно-дефиле».

По информации администрации города, участниками могут стать начинающие модельеры, мастера прикладного искусства и все желающие вартовчане в возрасте от 10 до 30 лет.

Жюри будет оценивать оригинальность модели одежды, аксессуаров, использование элементов традиционного и современного народного творчества, соответствие тенденциям международной моды, оригинальность презентации костюма, взаимодействие этнических элементов и современных тенденций.

По итогам фестиваля победителей наградят дипломами и кубками. Открытие фестиваля и конкурсные просмотры пройдут 21 декабря в 12:00. Вход свободный. Дополнительная информация по телефонам: 41-44-70, 45-30-50.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отбывающий наказание в Сургуте получит еще один срок за ложный донос
Подросток в Нижневартовске силой отобрал у восьмиклассника сотовый
Росздравнадзор ХМАО выявил десять аптек, снабжавших наркоманов
Ханты-Мансийск в ожидании «Югорских россыпей»
Полицейские Мегиона выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства
В Сургуте о здоровье зубов дети узнают в театре
Прокуратура заставила урайскую организацию выплатить работникам долг по зарплате
На городской площади Лянтора открылась непривычно большая горка
Виртуальный Дед Мороз добрался до соцсетей ХМАО
Новый детский сад в Когалыме разгрузит очередность детей от полутора до трех лет
Дело о трупе на балконе в сургутской квартире под особым контролем следователей
В Нижневартовске состоится фэшн-конкурс «Этно-мода»
В школах Югры со следующего года начнут открываться «Точки роста»
Югорчане продолжают лишаться своих денег из-за доверчивости
Югорские школьники развивают навыки в научно-технической и инновационной сферах