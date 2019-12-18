2019-12-18T12:20:20+03:00
Происшествия

Югорчане продолжают лишаться своих денег из-за доверчивости

За сутки мошенники обогатились на 300 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Югорчане продолжают лишаться своих денег из-за доверчивостиЮгорчане продолжают лишаться своих денег из-за доверчивостиФото: pixabay.com
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Накануне в ХМАО произошло пять мошенничеств и краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам более 300 тысяч рублей. Среди пострадавших больше женщин среднего возраста. Информацию об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Чаще всего югорчанам звонят якобы сотрудники банков и вводят людей в заблуждение.

По всем фактам мошенничества полиция возбудила уголовные дела и принимает все возможные меры к задержанию подозреваемых.

Правоохранители ХМАО напоминают, что при любых подозрениях на мошеннические звонки от лжесотрудников банков необходимо обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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