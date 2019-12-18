2019-12-18T12:07:21+03:00
Общество

Активисты просят власти Сургута помочь приюту для бездомных животных

Участку, где стоит приют, нужно подведение электричества
Руслан Савинов
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Активисты просят власти Сургута помочь приюту для бездомных животных. Фото ОНФ ХМАО.Активисты просят власти Сургута помочь приюту для бездомных животных. Фото ОНФ ХМАО.
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Эксперты регионального отделения ОНФ обратились к главе города Сургута Вадиму Шувалову с просьбой помочь общественному движению «Дай лапу» обеспечить электричеством участок под строительство первого в Югре центра помощи бездомным животным «Переправа» в рамках проекта «Бюджет Сургута Online».

Ситуацию проблемного участка, который был выделен городом под нужды центра, общественники держат на контроле с августа 2019.

На сегодняшний день под опекой зоозащитников Сургута находятся более ста бездомных собак и более двухсот кошек. В прошлом году проект по созданию «Переправы» получил грант президента. Однако для его реализации чиновники выделили проблемный земельный участок.

Чтобы решить вопрос с энергообеспечением участка, зоозащитники подали заявку в рамках проекта «Бюджет Сургута Online». Заявка уже прошла народное интернет-голосование и голосование народного совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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