2019-12-18T11:29:35+03:00
Общество

Югра за 2019 год улучшила показатели демографии

Подведены итоги демографической политики
Руслан Савинов
Поделиться:
Югра за 2019 год улучшила показатели демографииЮгра за 2019 год улучшила показатели демографииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

ХМАО вошел в число субъектов - лидеров России с наилучшими демографическими показателями. Об этом стало известно на заседании совета по демографии. На все волнующие вопросы общественности ответил замгубернатора автономного округа Всеволод Кольцов.

- Мероприятия и контрольные точки, предусмотренные региональными проектами, входящими в портфель проектов «Демография», реализуются и достигаются согласно установленным срокам. В настоящее время по 18 показателям достигнуты плановые значения, установленные на 2019 год, - сказал Всеволод Кольцов.

Замдиректора департамента соцразвития Елена Немчинова привела данные, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число рождений у одной женщины в автономном округе составил 1,87.

- На реализацию портфеля проектов «Демография» и входящих в него пяти региональных проектов - «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни» в 2019 году предусмотрено более 9,2 млрд рублей, сообщила Елена Немчинова.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югра за 2019 год улучшила показатели демографии
«Югорская фольклориада» подвела итоги
«Югра молодежная» выявит лучших журналистов в ХМАО
Югорчанка Екатерина Киселева – участница конкурса «Новая Звезда – 2020»
Сургутянка решила обновить гардероб, похитив чужую шубу
За минувшие сутки на дорогах Югры обошлось без жертв
Главой департамента соцразвития ХМАО стала Тереза Пономарева
Урай получит дотацию из бюджета региона на реализацию нацпроектов
В столице округа заработала система видеонаблюдения за мусорными контейнерами
В регионе сокращается число наркозависимых
Погода в Югре 18 декабря: осадков не ожидается
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
В Сургуте подвели годовые итоги благоустройства дворов
Нефтеюганец подговорил подростка украсть металлический кабель
Сургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупок
В Нижневартовске осужден житель Калининградской области за убийство киргиза
Росгвардейцы по горячим следам задержали похитителя электроинструментов в Сургуте