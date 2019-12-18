Югра за 2019 год улучшила показатели демографии

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-18T11:29:35+03:00

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ХМАО вошел в число субъектов - лидеров России с наилучшими демографическими показателями. Об этом стало известно на заседании совета по демографии. На все волнующие вопросы общественности ответил замгубернатора автономного округа Всеволод Кольцов.

- Мероприятия и контрольные точки, предусмотренные региональными проектами, входящими в портфель проектов «Демография», реализуются и достигаются согласно установленным срокам. В настоящее время по 18 показателям достигнуты плановые значения, установленные на 2019 год, - сказал Всеволод Кольцов.

Замдиректора департамента соцразвития Елена Немчинова привела данные, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число рождений у одной женщины в автономном округе составил 1,87.

- На реализацию портфеля проектов «Демография» и входящих в него пяти региональных проектов - «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни» в 2019 году предусмотрено более 9,2 млрд рублей, сообщила Елена Немчинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU