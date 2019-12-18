«Югорская фольклориада» подвела итоги
В доме народного творчества в Ханты-Мансийске подвели итоги интернет-конкурса «Югорская фольклориада». Он проводился с целью сохранения, развития и популяризации фольклорных традиций народов Югры. По данным департамента культуры ХМАО, в фольклориаде приняли участие 79 коллективов из тринадцати муниципалитетов.
В номинации «Аутентичный песенный фольклор» лауреатом I степени в возрастной категории 7-12 лет стала Шарафутдинова Ульяна Руслановна.
В «Фольклорном танце» в возрастной категории 12-17 лет лауреатом I степени стала Хаджиева Шабнам
Наконец, в номинации «Обряды, игры, хороводы» лауреатом I степени стала студия русского фольклора «Первоцвет».
Победители конкурса будут награждены дипломами. С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте департамента культуры ХМАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU