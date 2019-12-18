«Югра молодежная» выявит лучших журналистов в ХМАО

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-18T10:23:32+03:00

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В ХМАО стартует конкурс лучших журналистских материалов социальной направленности «Югра молодежная» для учеников 9-11 классов, а также студентов.

Работы принимаются на специальном сайте. Материалы необходимо направить до 31 декабря 2019 года.

Добавим, что победителей конкурса наградят дипломами и ценными подарками. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках форума «Информационный мир Югры» в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU