Югорчанка Екатерина Киселева – участница конкурса «Новая Звезда – 2020»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-18T10:10:01+03:00

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На всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда – 2020» ХМАО представит 25-летняя Екатерина Киселева. Об этом сообщает медиацентр «Югра-Классик».

Девушка родилась в поселке Игрим Березовского района Югры. С раннего детства она проявляла интерес к музыке и пению, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. За время обучения побеждала в различных конкурсах. После окончания музыкальной школы поступила в центр искусств для одаренных детей Севера. Там она обучалась сольному народному пению. Затем Екатерина поступила в российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве.

«Новая Звезда – 2020» проводится с целью найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны. Первый тур пройдет уже 31 декабря. Полуфиналы и финал – 2-4 января 2020 года. В этот период масштабное голосование телезрителей и мнение экспертов музыки выявит лучших вокалистов.

Добавим, что всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда – 2020» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России.

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ИСТОЧНИК KP.RU