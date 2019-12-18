Сургутянка решила обновить гардероб, похитив чужую шубу
Сургутские оперативники задержали ранее судимую 19-летнюю девушку, которую подозревают в краже. Об этом сообщает УМВД по ХМАО.
Из дома на улице Тюменский тракт подозреваемая похитила норковую шубу 28-летней девушки. Сумма ущерба составила сто тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница под подпиской о невыезде.
Всего за прошедшие сутки в автономном округе произошло 43 преступления. Из них 35 уже раскрыто. Также выявлено 3645 правонарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU