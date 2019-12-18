За минувшие сутки на дорогах округа обошлось без жертв

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-18T08:57:06+03:00

За минувшие сутки на дорогах обошлось без жертв Фото: pixabay.com

Но пьяные водители никуда не делись

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За прошедшие сутки в округе случилось пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы. Информацию об этом предоставляет госавтоинспекция ХМАО.

В Сургутском районе в 18:20 на 12 км автодороги Ватьеганского месторождения «Лада Гранта» выехала встречку и столкнулась «Лада 212140. В результате ДТП водитель «Лада 212140», а также пассажир «Лада Гранта» получили телесные повреждения.

На территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны четыре нетрезвых водителя, трое – за повторное управление в состоянии опьянения. За выезд на встречку 15 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU