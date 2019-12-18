2019-12-18T09:03:31+03:00
Общество

Главой департамента соцразвития ХМАО стала Тереза Пономарева

В сфере соцзащиты она уже почти три десятка лет
Руслан Савинов
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Фото правительства ХМАО.Фото правительства ХМАО.
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Губернатор Югры Наталья Комарова на основании итогов общественного отбора решила назначить Тереза Пономареву главой департамента социального развития округа. Распоряжение было подписано накануне и вступает в силу сегодня. Об этом сообщает правительство ХМАО.

Напомним, что общественный отбор на пост директора депсоцразвития Югры стартовал 14 октября. В нем приняли участие пять претендентов. Отбор состоял из нескольких этапов, среди которых – оценка профессиональным сообществом, общественностью, дебаты в прямом эфире, после которых свой голос за кандидата мог отдать каждый югорчанин. Кандидаты, показавшие лучшие результаты по итогам всех этапов отбора, были приглашены на собеседование с главой региона.

По итогам всех этапов Тереза Пономарева находилась в тройке лидеров.

Пономарева Тереза Анатольевна родилась в 1967 году в Донецке. В органах социальной защиты жителей автономного округа работает с 1993 года. С 2017 года по настоящее время – первый замдиректора департамента социального развития Югры. Стаж работы в сфере социальной защиты составляет 26 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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