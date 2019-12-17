2019-12-17T19:50:44+03:00
Общество

Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион

Молодые предприниматели пообщались с губернатором округа в эфире ток-шоу «Твоя Югра»
Лидия Шумкова
Поделиться:
Гостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи.Фото: скриншот передачиГостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи.Фото: скриншот передачи
Изменить размер текста:

Гостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи, которые придумали, а кто-то уже и успел реализовать, собственные идеи, направленные на благо Югры.

Так, Адам Актимиров, автор бизнес-проекта по изготовлению линии одежды «Ёмас» (в переводе с хантыйского «хорошо»), придумал свой стартап с еще несколькими ребятами полтора года назад.

- Округ для нас делает многое. Мы прошли со школы и вплоть до окончания университета путь молодежной политики и решили чем-то это возместить. Мы придумали товар, с помощью которого каждый житель Югры может себя идентифицировать, - рассказал он о зарождении идеи.

Теперь в планах Адама расширить свой бренд за счет создания одежды для всей семьи, поскольку у людей есть на это запрос. При этом основным местом, с которым связывает свою предпринимательскую деятельность парень, остается Югра.

- Потому что здесь такие люди. Они нас поддержали. Ближайшие три-четыре года мы нацелены только на Югру, - подчеркнул он.

Наталья Комарова, в свою очередь, посоветовала Адаму заниматься развитием бизнеса, повышая качество товара, а также объединиться с другими производителями, создав кооператив, и получить господдержку, сохраняя при этом технологию брендирования.

- Спасибо за идею, она хорошо ложится на работу по брендированию территории и узнаваемости Югры. Округ поддерживает такие идеи, которые выходят за периметр региона и даже страны, - оценила стартап молодых предпринимателей губернатор.

Отметим, что ток-шоу «Твоя Югра» стало заключительным эфиром проекта «Губернатор Онлайн» в этом году. Инициаторами встречи стала молодежь региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
В Сургуте подвели годовые итоги благоустройства дворов
Нефтеюганец подговорил подростка украсть металлический кабель
Сургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупок
В Нижневартовске осужден житель Калининградской области за убийство киргиза
Росгвардейцы по горячим следам задержали похитителя электроинструментов в Сургуте
Югорские спортсмены завоевали медали третьего этапа кубка России по сноуборду
Глава Сургута рассказал, как жителям заставить работать свои управляющие компании
У югорчан есть возможность стать «Мастерами гостеприимства»
Юных вартовчан приглашают на новогодние представления
Цены на автобусные билеты Сургута изменятся в 2020 году
Стартует акция «Зима прекрасна, когда безопасна!»
Полиция Сургута изъяла крупную партию контрафактного алкоголя
Гражданин из Узбекистана осужден за браконьерство в Октябрьском районе
Когалымчане задолжали миллионы за коммунальные услуги
Ледовый городок Радужного готов к открытию
Югорчане завоевали медали на единоборствах в Нальчике, Майкопе, Нижнем Новгороде и даже Болгарии
Губернатор порекомендовала опыт Ханты-Мансийска по уборке снега другим муниципалитетам Югры
Задержаны двое азербайджанцев, устроившие подпольного казино в Сургуте и Лангепасе
Школьники Сургута благодаря квесту узнали больше о правилах пожарной безопасности
День короткометражного кино впервые пройдет в Нижневартовске
Задержан молодой человек, похитивший золотой браслет у женщины из Советского района
В Мегионе стартовал «Новогодний маскарад»
Когалым и Нягань ждут перерывы в работе цифрового эфирного вещания
Югорчанки завоевали золото и бронзу на сурдлимпийских играх в Италии
В Урае планируют построить две новых школы