2019-12-17T19:44:02+03:00
Общество

Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей

В Югре прошла онлайн-конференция, посвященная ценностным ориентациям и жизненной стратегии молодежи округа
Лидия Шумкова
Поделиться:
Заключительный эфир проекта «Губернатор Онлайн», который прошел в формате ток-шоу «Твоя Югра», был посвящен молодежной политике округа. Фото: скриншот передачиЗаключительный эфир проекта «Губернатор Онлайн», который прошел в формате ток-шоу «Твоя Югра», был посвящен молодежной политике округа. Фото: скриншот передачи
Изменить размер текста:

В этом году заключительный эфир проекта «Губернатор Онлайн», который прошел в формате ток-шоу «Твоя Югра», был посвящен молодежной политике округа. Инициативу провести дискуссию на эту тему проявило сообщество @molod_86. Его представители написали губернатору в соцсетях и буквально тут же получили положительный отклик.

Проявить равнодушие к такому запросу было нельзя, тем более, что Югра – молодой регион. По статистике, средний возраст югорчанина – 34 года, а на территории округа проживает порядка 345 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при том что общее население округа - 1,6 миллионов человек.

За полтора часа такой необычной онлайн-конференции молодежь Югры успела задать и обсудить в студии десятки самых разных вопросов, начиная от выбора профессионального пути и заканчивая участием в реализации национальных проектов.

Как отметила Наталья Комарова, все участники ток-шоу и его зрители, а их, кстати, было более 40 тысяч, могли бы стать ядром команды Югры, которое будет заниматься изменением стратегии развития региона до 2050 года.

- Вам предстоит заложить туда ровно то, что вы хотите видеть завтра. А я, другие руководители, кто работает в государственном и муниципальном управлении, обеспечат это решение — по вашему заказу, по вашему стандарту, по вашему представлению о завтрашнем дне. Завтра — это для вас, — подвела итог встречи Наталья Комарова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
В Сургуте подвели годовые итоги благоустройства дворов
Нефтеюганец подговорил подростка украсть металлический кабель
Сургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупок
В Нижневартовске осужден житель Калининградской области за убийство киргиза
Росгвардейцы по горячим следам задержали похитителя электроинструментов в Сургуте
Югорские спортсмены завоевали медали третьего этапа кубка России по сноуборду
Глава Сургута рассказал, как жителям заставить работать свои управляющие компании
У югорчан есть возможность стать «Мастерами гостеприимства»
Юных вартовчан приглашают на новогодние представления
Цены на автобусные билеты Сургута изменятся в 2020 году
Стартует акция «Зима прекрасна, когда безопасна!»
Полиция Сургута изъяла крупную партию контрафактного алкоголя
Гражданин из Узбекистана осужден за браконьерство в Октябрьском районе
Когалымчане задолжали миллионы за коммунальные услуги
Ледовый городок Радужного готов к открытию
Югорчане завоевали медали на единоборствах в Нальчике, Майкопе, Нижнем Новгороде и даже Болгарии
Губернатор порекомендовала опыт Ханты-Мансийска по уборке снега другим муниципалитетам Югры
Задержаны двое азербайджанцев, устроившие подпольного казино в Сургуте и Лангепасе
Школьники Сургута благодаря квесту узнали больше о правилах пожарной безопасности
День короткометражного кино впервые пройдет в Нижневартовске
Задержан молодой человек, похитивший золотой браслет у женщины из Советского района
В Мегионе стартовал «Новогодний маскарад»
Когалым и Нягань ждут перерывы в работе цифрового эфирного вещания
Югорчанки завоевали золото и бронзу на сурдлимпийских играх в Италии
В Урае планируют построить две новых школы