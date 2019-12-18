2019-12-18T07:13:44+03:00
Общество

В столице округа заработала система видеонаблюдения за мусорными контейнерами

На очереди – Нефтеюганск
Руслан Савинов
Поделиться:
В столице округа заработала система видеонаблюдения за мусорными контейнерами. Фото «Югра-Экология».В столице округа заработала система видеонаблюдения за мусорными контейнерами. Фото «Югра-Экология».
Изменить размер текста:

Четыре контейнерных площадки Ханты-Мансийска оборудовали отдельными видеокамерами, транслирующими информацию в диспетчерскую. Данные об этом предоставила «Югра-Экология».

При необходимости сотрудники могут найти видео с нужной датой и отследить работу спецтехники. Так же это позволят зафиксировать нарушителей – юрлиц, незаконно оставляющих мусор в контейнерах. Также камеры помогут убедиться в жалобах жителей на нерегулярный вывоз отходов.

- Система слежения вынужденная, дорогостоящая, но эффективная мера. Это дисциплинирует всех участников: и жителей, и наших перевозчиков, и регионального оператора, - прокомментировал руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

В следующем году планируется установка дополнительного оборудования в Нефтеюганске.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшие сутки на дорогах округа обошлось без жертв
Главой департамента соцразвития ХМАО стала Тереза Пономарева
Урай получит дотацию из бюджета региона на реализацию нацпроектов
В столице округа заработала система видеонаблюдения за мусорными контейнерами
В регионе сокращается число наркозависимых
Погода в Югре 18 декабря: осадков не ожидается
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
В Сургуте подвели годовые итоги благоустройства дворов
Нефтеюганец подговорил подростка украсть металлический кабель
Сургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупок
В Нижневартовске осужден житель Калининградской области за убийство киргиза
Росгвардейцы по горячим следам задержали похитителя электроинструментов в Сургуте