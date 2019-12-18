СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-18T07:13:44+03:00

В столице округа заработала система видеонаблюдения за мусорными контейнерами. Фото «Югра-Экология».

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Четыре контейнерных площадки Ханты-Мансийска оборудовали отдельными видеокамерами, транслирующими информацию в диспетчерскую. Данные об этом предоставила «Югра-Экология».

При необходимости сотрудники могут найти видео с нужной датой и отследить работу спецтехники. Так же это позволят зафиксировать нарушителей – юрлиц, незаконно оставляющих мусор в контейнерах. Также камеры помогут убедиться в жалобах жителей на нерегулярный вывоз отходов.

- Система слежения вынужденная, дорогостоящая, но эффективная мера. Это дисциплинирует всех участников: и жителей, и наших перевозчиков, и регионального оператора, - прокомментировал руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

В следующем году планируется установка дополнительного оборудования в Нефтеюганске.

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ИСТОЧНИК KP.RU