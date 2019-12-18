2019-12-18T07:45:45+03:00
Общество

Урай получит дотацию из бюджета региона на реализацию нацпроектов

Размер суммы составит около 67 миллионов рублей
Руслан Савинов
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Урай получит дотацию на реализацию нацпроектовУрай получит дотацию на реализацию нацпроектовФото: pixabay.com
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ХМАО получил грант в размере 1,1 млрд рублей за достижение значений показателей для оценки эффективности органов исполнительной власти в 2019 году. Часть из этих средств получит Урай, сообщает урайская администрация.

- Правительство автономного округа, в свою очередь, принимает решение о распределении этого гранта, размер которого 1 миллиард 165 миллионов рублей, муниципальным образованиям в качестве поощрения за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также стимулирования роста налогового потенциала территорий муниципальных образований, — сказала глава региона Наталья Комарова.

Объем дотации Ураю составит 67,04 млн. рублей. Они будут направлены на проведение мероприятий по реализации нацпроектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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