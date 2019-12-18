В регионе сокращается число наркозависимых

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-18T07:08:16+03:00

На профилактику наркомании за год потратили почти 49 миллионов рублей

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Участники антинаркотической комиссии Югры под председательством губернатора оценили эффективность противодействия наркомании в 2019 году. Итоги заседания опубликовала пресс-служба правительства ХМАО.

В Югре реализуется пять госпрограмм по противодействию наркомании. Общий объем выделенных средств составил почти 49 миллионов рублей, что более чем в полтора раза больше прошлогодних трат.

- Отмечу, что результаты работы, в основном, положительные. За истекший период на 23,6% сократилось число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания - с 3070 в 2018 году до 2346 в 2019 году. Снижение фиксируется также по большинству групп, составляющих этот показатель, - сказала глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU