В регионе сокращается число наркозависимых
Участники антинаркотической комиссии Югры под председательством губернатора оценили эффективность противодействия наркомании в 2019 году. Итоги заседания опубликовала пресс-служба правительства ХМАО.
В Югре реализуется пять госпрограмм по противодействию наркомании. Общий объем выделенных средств составил почти 49 миллионов рублей, что более чем в полтора раза больше прошлогодних трат.
- Отмечу, что результаты работы, в основном, положительные. За истекший период на 23,6% сократилось число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания - с 3070 в 2018 году до 2346 в 2019 году. Снижение фиксируется также по большинству групп, составляющих этот показатель, - сказала глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU