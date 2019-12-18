2019-12-18T05:59:26+03:00
Общество

Погода в Югре 18 декабря: осадков не ожидается

Температура не опустится ниже -15 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 18 декабря: осадков не ожидаетсяПогода в Югре 18 декабря: осадков не ожидаетсяФото: pixabay.com
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В среду, 18 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11, -16 градусов, днем -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.

В Сургуте пасмурно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -16 градусов.

В Нижневартовске облачно и небольшой снег. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -13, -15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Югре 18 декабря: осадков не ожидается
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