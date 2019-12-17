В Сургуте подвели годовые итоги благоустройства дворов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-17T15:35:43+03:00

В среднем ремонт двора обходится в пять миллионов рублей

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В Сургуте продолжают благоустраивать дворы по программе «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года». Об этом сообщила администрация города.

В 2019 году по программе преобразились семь дворов по улице Островского, проспекту Мира, и улице Гагарина. Выполнены ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, установлены опоры уличного освещения, урны и скамейки. На это ушло около 13 миллионов рублей городского бюджета и 21 миллион окружного.

- Для участия в программе жителям необходимо провести общее собрание, выполнить проект по благоустройству. Этим они занимаются совместно с УК, которые готовы и активно работают в данном направлении. В среднем, на ремонт двора уходит пять миллионов рублей, – рассказал замглавы города Николай Кривцов.

В 2020 году преобразить свои дворы готовы жители 37 домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU