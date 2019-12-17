Нефтеюганец подговорил подростка украсть металлический кабель

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-17T15:29:03+03:00

Теперь провокатору может грозить до пяти лет тюрьмы

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Полиция Нефтеюганска выяснила, что летом 21-летний местный житель уговорил 16-летнего подростка совершить хищение с территории одной из организаций города. Информацию об этом разместил УМВД по ХМАО.

По предварительному сговору молодые люди проникли на территорию организации. Оттуда они утащили металлический кабель. В их планах было сдать похищенное в пункт приема металла. Деньги ни планировали поровну поделить между собой. Но завершить дело они не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Старший по возрасту подозреваемый знал, что, подговаривая подростка, он преступает закон. В отношении нарушителя возбуждено уголовное по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Статья предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Отмечается, что ранее нефтеюганец уже попадался полиции за имущественные преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU