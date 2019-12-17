СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-17T15:19:23+03:00

Сургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупок Фото: pixabay.com

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Сургут в 2019 году в шестой раз подряд получил наивысшую оценку в Москве в рейтинге прозрачности закупок «Гарантированная прозрачность». О высоком месте в рейтинге сообщила администрация города.

- Основным методом анализа, принятым в данном исследовании, является анализ показателей участников, принадлежащих к одному классу закупщиков., — пояснила начальник управления муниципальных закупок Татьяна Карпович.

Для оценки использовались показатели прозрачности процедур, степень конкуренции закупок и их экономическая эффективность.

Добавим, что проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области экономического анализа.

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ИСТОЧНИК KP.RU