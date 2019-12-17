2019-12-17T15:19:23+03:00
Общество

Сургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупок

«Гарантированная прозрачность» доступна сургутянам
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупокСургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупокФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сургут в 2019 году в шестой раз подряд получил наивысшую оценку в Москве в рейтинге прозрачности закупок «Гарантированная прозрачность». О высоком месте в рейтинге сообщила администрация города.

- Основным методом анализа, принятым в данном исследовании, является анализ показателей участников, принадлежащих к одному классу закупщиков., — пояснила начальник управления муниципальных закупок Татьяна Карпович.

Для оценки использовались показатели прозрачности процедур, степень конкуренции закупок и их экономическая эффективность.

Добавим, что проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области экономического анализа.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте подвели годовые итоги благоустройства дворов
Нефтеюганец подговорил подростка украсть металлический кабель
Сургут в шестой раз стал лидером рейтинга прозрачности закупок
В Нижневартовске осужден житель Калининградской области за убийство киргиза
Росгвардейцы по горячим следам задержали похитителя электроинструментов в Сургуте
Югорские спортсмены завоевали медали третьего этапа кубка России по сноуборду
Глава Сургута рассказал, как жителям заставить работать свои управляющие компании
У югорчан есть возможность стать «Мастерами гостеприимства»
Юных вартовчан приглашают на новогодние представления
Цены на автобусные билеты Сургута изменятся в 2020 году
Стартует акция «Зима прекрасна, когда безопасна!»
Полиция Сургута изъяла крупную партию контрафактного алкоголя
Гражданин из Узбекистана осужден за браконьерство в Октябрьском районе
Когалымчане задолжали миллионы за коммунальные услуги
Ледовый городок Радужного готов к открытию
Югорчане завоевали медали на единоборствах в Нальчике, Майкопе, Нижнем Новгороде и даже Болгарии
Губернатор порекомендовала опыт Ханты-Мансийска по уборке снега другим муниципалитетам Югры
Задержаны двое азербайджанцев, устроившие подпольного казино в Сургуте и Лангепасе
Школьники Сургута благодаря квесту узнали больше о правилах пожарной безопасности
День короткометражного кино впервые пройдет в Нижневартовске
Задержан молодой человек, похитивший золотой браслет у женщины из Советского района
В Мегионе стартовал «Новогодний маскарад»
Когалым и Нягань ждут перерывы в работе цифрового эфирного вещания
Югорчанки завоевали золото и бронзу на сурдлимпийских играх в Италии
В Урае планируют построить две новых школы