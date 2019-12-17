СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-17T15:10:29+03:00

В Нижневартовске осужден житель Калининградской области за убийство киргиза. Фото СУ СК ХМАО.

Как обычно, в смертельной ссоре замешан алкоголь

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Суд Нижневартовска вынес приговор 53-летнему жителю Калининградской области по статье «Убийство». Об этом сообщает Следком ХМАО.

Следствием установлено, что подсудимый работал и проживал на производственной базе в Нижневартовском районе. В феврале 2019 года между ним и другим рабочим – 52-летним гражданином Киргизии произошел конфликт. Важно отметить, что в тот момент они совместно употребляли спиртное.

Во время ссоры подсудимый нанес несколько ножевых ранений собутыльнику и тот скончался. После совершения преступления мужчина скрыл тело.

Подозреваемого задержали в Омской области. Приговором суда он признан виновным. Теперь он проведет девять лет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU