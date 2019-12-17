Росгвардейцы по горячим следам задержали похитителя электроинструментов в Сургуте

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-17T15:00:33+03:00

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Экипаж патрулирования молниеносно отреагировал на сообщение о том, что в одном из стройгипермаркетов на Югорском тракте сработала кнопка тревоги. Об этом сообщает Росгвардия ХМАО.

На месте происшествия выяснилось, что некий мужчина срезал в торговом зале бирки со шлифовальной машины и полотна для обработки. После этого он спрятал товар под свою куртку и прошел мимо кассы.

Разбирательство установило, что сумма ущерба строительному гипермаркету составляет более 11 тысяч рублей.

Ранее гражданин был не судим. Работает слесарем на станции техобслуживания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU