2019-12-17T14:41:44+03:00
Спорт

Югорские спортсмены завоевали медали третьего этапа кубка России по сноуборду

Победили представители из окружного центра и Сургута
Руслан Савинов
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Югорские спортсмены завоевали медали третьего этапа кубка России по сноуборду. Фото центра спортподготовки сборных команд Югры.Югорские спортсмены завоевали медали третьего этапа кубка России по сноуборду. Фото центра спортподготовки сборных команд Югры.
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Александра Ширшова из Ханты-Мансийска и сургутянин Тимофей Мигербишкин завоевали награды на третьем этапа кубка России по сноуборду в Ижевске. Об этом рассказали в центре спортивной подготовки сборных команд Югры.

Спортсмены заработали четыре медали. Александра Ширшова стала победительницей в гигантском параллельном слаломе и бронзовым призером в параллельном слаломе. Тимофей Мигербишкин - серебряным призером в тех же дисциплинах.

Всего автономный округ на этих соревнованиях представляли 12 спортсменов из Сургута и Ханты-Мансийска. Некоторые из них уже завоевали награды ранее, 9 и 10 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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