Югорские спортсмены завоевали медали третьего этапа кубка России по сноуборду

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-17T14:41:44+03:00

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Александра Ширшова из Ханты-Мансийска и сургутянин Тимофей Мигербишкин завоевали награды на третьем этапа кубка России по сноуборду в Ижевске. Об этом рассказали в центре спортивной подготовки сборных команд Югры.

Спортсмены заработали четыре медали. Александра Ширшова стала победительницей в гигантском параллельном слаломе и бронзовым призером в параллельном слаломе. Тимофей Мигербишкин - серебряным призером в тех же дисциплинах.

Всего автономный округ на этих соревнованиях представляли 12 спортсменов из Сургута и Ханты-Мансийска. Некоторые из них уже завоевали награды ранее, 9 и 10 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU