Глава Сургута рассказал, как жителям заставить работать свои управляющие компании

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-17T14:35:01+03:00

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На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сургута Вадима Шувалова поднял проблему, почему управляющие компании плохо выполняют свою работу. На это его подтолкнуло большое количество комментариев на данную тему.

Шувалов отметил, что глобально повлиять на ситуацию способны лишь сами жильцы домов путем смены компании. Он расписал, как это сделать.

Сперва нужно обсудить смену УК с соседями. Затем выбрать новую УК, предварительно прочитав отзывы о ней. Шаг 3 - сменить способ управления многоквартирным домом, например, на ТСЖ или ТСН. Далее необходимо провести собрание собственников по смене управляющей компании и собрать более 50% подписей.

Предпоследний шаг: если на собрании было решено сменить УК, нужно её об этом уведомить в течение 10 рабочих дней. И наконец, заключить договор с новой управляющей организацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU