2019-12-17T14:42:39+03:00
Общество

У югорчан есть возможность стать «Мастерами гостеприимства»

Конкурс проводится для повышения стандартов сервиса
Руслан Савинов
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У югорчан есть возможность стать «Мастерами гостеприимства»У югорчан есть возможность стать «Мастерами гостеприимства»Фото: pixabay.com
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Югорчан приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» на новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщает правительство ХМАО, прием заявок продлится до 20 декабря.

Участие в конкурсе в первую очередь может оказаться интересным руководителям туристических организаций, начинающим специалистам индустрии гостеприимства и студентам.

Проект создан для раскрытия потенциала профессионалов и повышения стандартов сервиса.

Конкурс пройдет в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить до 20 декабря анкету.

Победителями станут полсотни конкурсантов. Все финалисты могут получить приглашения на стажировки в ведущие компании и организации. Половина победителей получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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