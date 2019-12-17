Юных вартовчан приглашают на новогодние представления

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-17T14:02:09+03:00

Мероприятия ждут как совсем маленьких, так и старших школьников

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В центре национальных культур Нижневартовска покажут новогодние представления жителям города в возрасте до 12 лет. Спектакли пройдут с 22 декабря 2018 по 6 января 2019. Информацию об этом предоставила администрация Нижневартовска.

- Для малышей от 0 до 6 лет представляем новогоднюю игровую программу «Снежка и тайны новогодней елки». Вместе с персонажами ребята окажутся в эпицентре запутанных событий города Мышкин. Детей ждут игры, танцы и новогодние забавы вокруг новогодней елки. Продолжительность программы - 45 минут, – рассказали организаторы.

Школьников же среднего и старшего возраста, по словам организаторов мероприятия, ожидает новогодняя дискотека «Цвет настроения новогодний» с диджеем, конкурсами и флешмобами.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-30-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU