Цены на автобусные билеты Сургута изменятся в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-17T13:53:42+03:00

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Во время онлайн-интервью замдиректора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин рассказал о ценах на автобусные билеты. Об этом сообщил новостной портал «СИА-ПРЕСС».

- В том проекте приказа, который был до нас доведен региональной службой месяц назад, указана сумма 26 рублей на регулируемых маршрутах. А вот по нерегулируемым тарифам принимать решение будут сами перевозчики. Мы не можем их обязать к какой-либо цифре, мы разыгрываем только маршрут, а перевозчик в зависимости от своих затрат определяет стоимость, — отметил в ходе интервью Константин Карпеткин.

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ИСТОЧНИК KP.RU