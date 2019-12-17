Стартует акция «Зима прекрасна, когда безопасна!»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-17T13:46:25+03:00

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Госавтоинспектора Югры в ближайшие две недели проводят в округе профилактическую акцию «Зима прекрасна, когда безопасна!». Об этом сообщает ГИБДД на своих официальных ресурсах.

Акция проходит для обеспечения безопасности детей в преддверии школьных зимних каникул.

В рамках мероприятия будут усилены патрули ДПС за контролем водителей вблизи мест массового пребывания детей и подростков.

В каждом муниципалитете округа состоятся профилактические мероприятия 19 и 20 декабря по массовой проверке автоводителей для выявления перевозки детей без защитных ремней.

«Засветись сам, засвети ребенка!» пройдет 23 декабря. В этот день гражданам напомнят о пользе световозвращающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU