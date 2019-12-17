2019-12-17T13:32:39+03:00
Происшествия

Полиция Сургута изъяла крупную партию контрафактного алкоголя

В общей сложности около 20 тонн отравы
Руслан Савинов
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Полиция Сургута изъяла крупную партию контрафактного алкоголя. Фото УМВД ХМАО.Полиция Сургута изъяла крупную партию контрафактного алкоголя. Фото УМВД ХМАО.
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В Сургуте правоохранители изъяли около 20 тонн контрафактной алкогольной продукции. Информацию об этом приводит пресс-служба УМВД по ХМАО.

В одном из продуктовых магазинов на проспекте Пролетарский продавали крепкие напитки без акцизов.

В ходе обыска на складе обнаружили 9 тонн спирта, который был разлит в пластиковую тару объемом 5 литров. Также были обнаружены 11 тонн разных видов водки и коньяка.

Подозреваемым оказался 29-летний ранее не судимый местный житель. Небольшими партиями он поставлял алкоголь в мелкие торговые точки города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товара и продукции без маркировки». Статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Пока что торговец паленым алкоголем под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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В Сургуте полицейскими изъята крупная партия контрафактного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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