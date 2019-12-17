Полиция Сургута изъяла крупную партию контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-17T13:32:39+03:00

В общей сложности около 20 тонн отравы

Изменить размер текста: A A

В Сургуте правоохранители изъяли около 20 тонн контрафактной алкогольной продукции. Информацию об этом приводит пресс-служба УМВД по ХМАО.

В одном из продуктовых магазинов на проспекте Пролетарский продавали крепкие напитки без акцизов.

В ходе обыска на складе обнаружили 9 тонн спирта, который был разлит в пластиковую тару объемом 5 литров. Также были обнаружены 11 тонн разных видов водки и коньяка.

Подозреваемым оказался 29-летний ранее не судимый местный житель. Небольшими партиями он поставлял алкоголь в мелкие торговые точки города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товара и продукции без маркировки». Статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Пока что торговец паленым алкоголем под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/750170" frameborder="0"></iframe> В Сургуте полицейскими изъята крупная партия контрафактного.

ИСТОЧНИК KP.RU