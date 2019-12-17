СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-17T13:11:12+03:00

Гражданин из Узбекистана осужден за браконьерство в Октябрьском районе Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Суд Октябрьского района вынес обвинение гражданину Узбекистана по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба». Об этом сообщает прокуратура автономного округа.

Достоверно известно, что обвиняемый в мае этого года незаконно выловил 325 особей рыбы разных пород. Он порыбачил на протоке «Ендырская» реки Обь, где существует полный запрет на вылов водных биоресурсов.

Водным запасам России был причинен ущерб в размере более 300 тысяч рублей. Эту сумму узбекистанец добровольно возместил в ходе расследования уголовного дела. Суд также назначил виновному наказание в виде штрафа.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU