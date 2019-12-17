Когалымчане задолжали миллионы за коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-17T12:56:26+03:00

В долгах почти тысяча семей

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На 1 декабря 2019 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг сроком более полугода имели 952 когалымских семьи. На это обращает внимание администрация города.

Общая сумма задолженности уменьшилась почти на полпроцента и составила более 124 миллионов рублей.

Проводится реструктуризация задолженности, взыскиваются долги через суд. Среди предпринимаемых мер также отключение неплательщикам коммунальных услуг: горячей воды, канализации и электроснабжения.

За ноябрь 2019 года с должниками было заключено 13 договоров о погашении задолженности на сумму более миллиона рублей. В ходе декабрьских рейдов судебные приставы посетили 12 квартир должников.

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ИСТОЧНИК KP.RU