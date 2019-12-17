Югорчане завоевали медали на единоборствах в Нальчике, Майкопе, Нижнем Новгороде и даже Болгарии

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-17T12:28:31+03:00

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Сургутянин Роман Алексеенко стал двукратным победителем международных соревнований по кикбоксингу в столице Болгарии. Сведения об этом предоставил центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Еще один житель Сургута, Рашид Янгазиев, стал бронзовым призером на первенстве России по боксу среди юниоров, прошедшем в Нальчике.

На Кубке России по дзюдо в адыгейском Майкопе Екатерина Денисенкова из Междуреченского завоевала бронзовую медаль.

Также югорская копилка пополнилась наградами в тайском боксе. Кубок содружества в этом виде спорта, прошедший в Нижнем Новгороде, принес округу сразу 6 медалей.

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ИСТОЧНИК KP.RU