2019-12-17T13:13:01+03:00
Общество

Губернатор порекомендовала опыт Ханты-Мансийска по уборке снега другим муниципалитетам Югры

Город имеет ряд своих ноу-хау по борьбе с осадками
Руслан Савинов
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Губернатор порекомендовала опыт Ханты-Мансийска. Фото правительства ХМАО.Губернатор порекомендовала опыт Ханты-Мансийска. Фото правительства ХМАО.
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Опыт столицы округа по организации уборки и утилизации снега стоит рекомендовать для использования другими муниципалитетами. Об этом сказала губернатор Югры Наталья Комарова в ходе встречи с главами самых населенных городов округа, сообщает правительство ХМАО.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поделился практиками снегоочистки. По его словам, на улицах окружного центра ежесуточно работают не менее 120 единиц техники, 215 человек трудятся в две смены на ручной уборке снега.

-Впервые в этом году по инициативе молодежи мы сформировали трудовые отряды школьников, которые работают на уборке снежных масс на возмездной основе. Первые отряды сформированы из школьников 10-11 классов. Они работают в свободное от учебы время в будние дни по два часа в день на детских площадках, расположенных во дворах жилых домов, - отметил градоначальник Ханты-Мансийска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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