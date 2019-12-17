Задержаны двое азербайджанцев, устроившие подпольного казино в Сургуте и Лангепасе

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-17T11:59:32+03:00

Двое азербайджанцев лишились подпольного казино в Сургуте и Лангепасе Фото: pixabay.com

Третий обвиняемый уголовного дела в розыске

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Следком Сургута завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан Азербайджана, обвиненных по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования в крупном размере». Подробности дела сообщает СУ СК по ХМАО.

По данным следствия, обвиняемые организовали в Сургуте и Лангепасе азартные игры под видом платежных терминалов в магазинах и кафе. Незаконная деятельность принесла обвиняемым около двух миллионов рублей.

Суд вскоре решит судьбу владельцев казино. Статья наказания предусматривает до четырех лет лишения свободы. Еще один соотечественник обвиняемых находится в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU